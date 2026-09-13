В Копривщица започна нещо невероятно. Случва се веднъж на 5 години
Тази година уникалният събор е под патронажа на премиера Росен Желязков
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Тази година уникалният събор е под патронажа на премиера Росен Желязков
След прибирането на есенната реколта родът ни често се събираше по седенки, казва народната певица Калинка Вълчева
Официално вчера беше осветен националния трибагреник за пилона на "Рожен"
Трети ден от събора за народно творчество и животновъдство "Рожен". В последния ден отново ще има надсвирване и надиграване на четирите сцени. Над 8 0...