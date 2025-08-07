Участници от Старозагорска област ще представят регионалния ни фолклор на XIII Национален събор в Копривщица

Над 6000 души и близо 800 групи и индивидуални изпълнители от всички области на България ще се включат в XIII Национален събор на народното творчество. Той ще се проведе от 8 до 10 август 2025 г. в гр. Копривщица.

Участниците от Община Стара Загора ще се изявят на втора сцена на 9 август (събота), в рамките на програма от 9.00 ч. до 13.00 ч., като част от цялостното представяне на Старозагорска област.

Община Стара Загора пожелава успех и достойно представяне на над 170-те самодейци от 11 народни читалища, които ще участват в най-авторитетния национален фолклорен форум:

∙ НЧ „Развитие 1878“ с. Дълбоки

∙ НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора

∙ НЧ „Железник 1988“ Стара Загора

∙ НЧ „Иванка Терзиева 1927“ с. Богомилово

∙ НЧ „Митьо Станев 1929“ с. Малко Кадиево

∙ НЧ „Христо Танев 2020“ Стара Загора

∙ НЧ „С Климент Охридски 1858“ Стара Загора

∙ НЧ „Димитър Наумов 1908“ с. Преславен

∙ НЧ „Стефан Генчев 1901“ с. Хрищени

∙ НЧ „Пробуда 1925“ с. Яворово

∙ НЧ „Ахинора 2006“ с. Яворово

ИЕФЕМ – БАН и Институтът за изследване на изкуствата – БАН, чиито екипи отново ще журират и документират прецизно изпълненията, канят всички ценители на народното творчество на шестте сцени в местността „Войводенец“. Там посетителите ще се насладят на фолклорни изпълнения от цялата страна.

През тази година се отбелязват и 60 години от първото издание на събора – десетилетия, посветени на опазването на локалната традиционна култура в нейното многообразие, на съхраняването, предаването и популяризирането на обичаи и обреди, словесен, музикален и танцов фолклор, традиционно облекло и диалекти.

Пълната програма на събора е достъпна на: https://koprivshtitsa-bg.com/…/Programa-Koprivshtica-2025…

ИЕФЕМ – БАН, в партньорство с ИИИзк – БАН, е съорганизатор на събитието заедно с Министерството на културата на Република България, Община Копривщица и Областната администрация на Софийска област, медийни партньори са БНТ, БНР и БТА.

От декември 2016 година Националният събор на народното творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

На събора се представя културното многообразие на България и богатството от локални наследства – традиционни обреди и празници, пеене и свирене, танцуване и детски игри, разказване, традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци, традиционна медицина и други. Насърчава се приемствеността на традициите между поколенията, придобиването на знания, умения и опит в сферата на нематериалното културно наследство.

