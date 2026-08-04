Йотова посети Перперикон: Друго такова място в Европа няма

Президентът Илияна Йотова присъства на археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. Тя бе бъде посрещната от научния ръководител на проучванията проф. Николай Овчаров, по чиято покана Йотова ще посети комплекса, и ще се срещне с екипа му, съобщи Dariknews.bg.

"Аз не познавам друго място в Европа, в което 7 периода могат да се видят в дълбочина и 5 религиозни цивилизации. Това, което трябва повече на Перперикон е повече реклама и повече известност, друго такова място в Европа няма, няма друг такъв археологически обект в Европа", каза тя.

Според нея мястото има особена енергия. Тя бе запитана сигурна дестинация ли е за туристите България, след като Иран препотвърди нотата си.

"Категорична съм, че в момента България има едни от най-сигурните граници в ЕС, още повече, че ние сме външна граница на съюза, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори", каза президентът. По отношение на последните събития в Испания и наплива на хиляди мигранти в Сеута, тя припомни, че преди години е имало подобни инциденти и страната е била първата, започнала да изгражда стени.

Според нея потокът от туристи у нас намалява по обективни причини, свързани с отмяна на полети заради конфликта в Близкия Изток, тя допълни, че тези обстоятелства засягат културния туризъм като цяло.

Тя отговори отрицателно на въпрос, смята ли, че България е загубила възможността да е мост между Близкия Изток и Западна Европа.

"На България й липсва реклама като цяло. Не говоря за клипове, които нищо не означават и мога да се съмнявам в тяхната художествена и творческа стойност, моята молба е археолози и учени да разказват за това място", изтъкна президентът.

Масивен каменен саркофаг от римската епоха е новото откритие на Перперикон, което ще бъде представено днес. Ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров каза, че съоръжението ще бъде отворено днес и припомни, че находката идва след разкриването на каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха.