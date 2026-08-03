Любим наш град в пламъци. Летят пожарни

Първият голям пожар от началото на летния сезон избухна в област Хасково. Огненият фронт се развива бързо, предава Нова телевизия.

Огънят е пламнал в района на харманлийското село Рогозиново, буквално на метри от река Марица и едноименната автомагистрала. Стихията е тръгнала от сечище по време на работа. Пламъците са унищожили между 50 и 60 кубика отсечена дървесина, след което са навлезли в близката тополова гора. Засегнати са близо 100 декара.

На място с огнената стихия се борят четири екипа на пожарната. Очаква се пожарът да бъде локализиран съвсем скоро, като огнеборците не позволяват неговото разрастване.

Добрата новина е, че няма никаква опасност за жителите и къщите в близките населени места. Няма риск и за движението по автомагистрала „Марица“, като не се налага нейното затваряне заради пушека. Тепърва ще се установяват точните причини за възникването на инцидента.