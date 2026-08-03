Нова тенденция! Черен петък по морето ни

Ден година храни. Десетилетия наред нова бе мотото на българския туризъм - особено през август, когато цените на най-голещи заради т.нар. висок сезон. Август обикновено е месецът, в който хотелите по Българското Черноморие надуват цените до годишния им максимум, а туристите знаеха, че евтината почивка започва на 1 септември. Е, това лято настъпи невиждан обрат. За първи път масови намаления, характерни за септември, се появяват още в първите дни на август. По курортите вече тече истински "Черен петък".

Новата картина по морето ни

Това лято всичко е различно. Вместо табели „Няма свободни места“, туристите все по-често виждат надписи „Last Minute“, „Фамилна кампания“, „До 40% отстъпка“ и „Специална августовска оферта“.

Това, което допреди година беше запазено за септември, днес вече е реалност в разгара на сезона.

Август вече не е най-скъпият месец

Десетилетия наред схемата беше почти непроменена. След празниците около 24 май започваше ниският сезон с най-достъпните цени. Последните седмици на юни постепенно преминаваха към среден сезон, когато нощувките поскъпваха с около една четвърт.

След това идваха юли и август – двата месеца, в които цените достигаха своя връх. Намаленията започваха едва след 1 септември или в последната седмица на август, когато офертите падаха с поне 20%.

През това лято туристическият пазар у нас коренно се промени. Заради по-слабото търсене хотелите изтеглиха есенните кампании почти месец по-рано и започнаха да намаляват цените още в първите дни на август.

Отстъпки до 40% още сега

Най-впечатляващото е, че става дума не за символични промоции, а за реални намаления.

В Златни пясъци четиризвездни хотели на първа линия рекламират августовски кампании с до 40% по-ниски цени. При база all inclusive нощувките започват от около 38-39 евро на човек.

В Слънчев бряг също текат сериозни промоции. Четиризвездни хотели предлагат all inclusive пакети за около 33 евро на човек, а петзвездни комплекси в Свети Влас включват СПА пакет срещу приблизително 64 евро. В Обзор петзвезден хотел предлага до 35% намаление и дори безплатен ъпгрейд от две стандартни стаи към самостоятелна вила.

В Св. св. Константин и Елена вече се срещат кампании с 20-25% отстъпка, валидни чак до средата на септември. В Поморие цените падат с до една четвърт за периода след 16 август. В Китен също има all inclusive пакети с около 25% намаление, а в Созопол туристическите платформи вече отбелязват десетки хотели с етикет "Last Minute". Подобни кампании се виждат масово и в специализираните сайтове за морски почивки, където намаленията достигат до 40%.

Морски апартамент на цената на хотелска стая

Промяната не засяга само хотелите. Апартаменти на първа линия в Слънчев бряг, подходящи за семейство с дете, вече могат да се резервират за около 65 евро на вечер. Само преди няколко седмици същите предложения струваха над 100 евро на вечер.

И при квартирите тенденцията е същата. Там, където до скоро се искаха около 70 евро, вече се договарят 60, а понякога и 50 евро за нощувка.

Практически целият пазар се движи като голяма разпродажба.

Защо хотелите свалят цените

Причината не е, че почивката по морето е поевтиняла. Напротив. Разходите на хотелите продължават да растат. Хранителните продукти, консумативите, електроенергията и останалите режийни разходи натискат бизнеса много по-силно, отколкото преди година.

Според изпълнителния директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев много хотели работят по логиката на "Черния петък" – по-добре стая с по-ниска печалба, отколкото празна стая.

Най-голямото предизвикателство вече не е липсата на персонал, а инфлацията, следвана от отслабналото търсене. Анкета сред над 800 хотелски мениджъри показва, че повече от 70% от тях оценяват първата половина на годината като по-слаба от миналата. Натискът от растящите разходи съвпада със свиващия се туристически поток, което принуждава бизнеса да търси клиенти чрез все по-агресивни промоции.

Немските туристи изчезнаха

Особено тежък удар идва от германския пазар. След прекратяването на чартърната програма между български и германски партньори голяма част от туристите се насочват към Турция, която реагира с допълнителни субсидии за самолетните полети.

Резултатът е чувствителен спад на германските посещения още през юни, а редица хотели, разчитали почти изцяло на този пазар, изобщо не отварят през настоящото лято. Според данните на НСИ германските туристи през юни са с около 15% по-малко спрямо същия месец на миналата година.

По Северното Черноморие част от хотелите успяват сравнително бързо да компенсират липсата на германци чрез повече румънски туристи, но в други райони подобна адаптация не се случва.

Не само България усеща удара

Проблемът далеч не е само български.

Осем държави от Източна Европа вече поискаха помощ от Европейската комисия заради отслабващите туристически потоци. Според тях геополитическата обстановка и променените маршрути на пътуванията оказват сериозен натиск върху туристическия сектор, особено върху малките и средните хотели.

Най-добрият момент за морска почивка?

Парадоксът е очевиден.

Точно когато календарът показва най-скъпия месец от годината, туристите получават оферти, които доскоро се появяваха едва след началото на учебната година.

За българските семейства това означава едно – ако са изчаквали с надеждата цените да паднат през септември, през 2026 година тази възможност вече е дошла още в началото на август. Черният петък по морето вече не е еднодневна кампания. Той се превръща в новата реалност на летния сезон.