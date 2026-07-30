Врачка нададе вой от морето. Но хората й скочиха

Поредна касова бележка от Българското Черноморие предизвика бурни дебати в социалните мрежи. Този път публикацията е споделена от популярното таро гуру Памела Панева, която остана шокирана от сумата, която тя и нейните спътници трябвало да платят в заведение в Несебър.

Какво показва сметката?

Компанията се е състояла от четирима възрастни и едно дете, като по думите на Панева заведението не е било луксозно, а напълно нормално място за хранене. Крайната сума обаче достига стряскащите 276 евро (близо 550 лева).

В публикацията си тя акцентира върху няколко конкретни цени, които според нея са прекалено високи:

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Таратор: 5,10 евро (около 10 лева)

Картофи соте: 6 евро (около 12 лева за малка порция)

Какво всъщност включва сметката?

Въпреки възмущението от цените на основните артикули, от самата бележка се вижда, че сумата се формира и от по-специфични консумации. В сметката присъстват още:

Алкохол, шотове и наргиле

Минерална вода на цена от 4,99 евро за литър и половина

Най-скъпата позиция в менюто – октопод на стойност 22,99 евро

Различни реакции в мрежата

Публикацията бързо натрупа стотици коментари, като потребителите в интернет се разделят на два лагера: