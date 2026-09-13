Врачка нададе вой от морето. Но хората й скочиха
Коментарите за сметката са противоречиви
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Коментарите за сметката са противоречиви
Какво разкрива екипът на НОВА
Теодора Стефанова вещае голям политически хаос в България
Единствената била Слатинската врачка
Корнелия иска да се пришие някъде, но никой не я желае, казва Юрий Асланов
Врачка шарлатанка застава пред съда по обвинение в присвояване на 7825 лв. за разваляне на черна магия. Марияна М. заблудила жена от Велико Търново, ч...
Нашенската врачка Иванка Маринова от Долни Дъбник измамила три палестинки от Рамала с баснословни суми, като ги залъгвала, че разваля проклятия. Това...
Младата магьосница прибрала 12 бона с измама Скандалната врачка от Благоевград Гюлшен Ходжа влиза в затвора. 23-годишната гадателка ще изкара 2,5 год...
Скандалноизвестната 25-годишна врачка Гинка от пловдивското село Чешнигирово отново попадна зад решетките заради измама. Младата знахарка е стара позн...
Крумовград. Врачка, разваляща магии, е задържана в РУП-Крумовград тази нощ в 2 часа, след като измамила възрастна жена, съобщиха от ОД на МВР Кърджали...
Хасково. Година и половина условно и глоба от 22 хил. лв. отсъди хасковският съд за Роза Харизанова, гадателка, която заблуждавала хора с цел материал...
Велико Търново. 67-годишна жена от с. Обединение даде на 25 годишна пишман врачка 7900 лв. за да я отърве от черна магия. Жената първо предупредила...
Шарапова е котка, а българинът залага на обаяние
Палермо. Българската врачка на собственика на Милан Силвио Берлускони Теодора Стефанова, заложи на победа на Италия срещу България в петъчната световн...
Стоянка Митева е популярна в Хасковски регион като врачката на елита. Димитровградската "Касандра" не един и два пъти е помагала на полицията за разкр...