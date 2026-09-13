Всичко за Врачка

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Врачка на съд за 7825 лв.

Врачка на съд за 7825 лв.

Врачка шарлатанка застава пред съда по обвинение в присвояване на 7825 лв. за разваляне на черна магия. Марияна М. заблудила жена от Велико Търново, ч...

27 март | 22:45
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Жена до Бойко през 2013 година

Жена до Бойко през 2013 година

Стоянка Митева е популярна в Хасковски регион като врачката на елита. Димитровградската "Касандра" не един и два пъти е помагала на полицията за разкр...

11 януари | 21:00
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