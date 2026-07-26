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Шеф Манчев влуди всички. Каза колко струва тараторът "Мишлен"

Думите му подпалиха мрежата

Шеф Манчев влуди всички. Каза колко струва тараторът "Мишлен"
26 юли 26 | 12:47
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Мира Иванова

Каква е реалната цена на таратора, който стана емблема на сезона по морето това лято. В началото на ваканциите излязоха информации за космическите 9 евро на порция. Вчера туристи публикуваха меню, в което студената супа е 7 евро.

Шеф Иван Манчев се включи в темата, като обяви колко струва тараторът в ресторантите със звезда "Мишлен" и коментира защо България все още не е готова за престижното отличие. Наскоро оценители от "Мишлен" бяха у нас и отказаха да дадат звезда на български ресторант с аргумента, че има огромно разминаване между качество и цени.

Според Манчев причината не е само в нивото на кулинарията, а и във финансовите възможности на клиентите.

По думите му най-големият проблем не е липсата на добри готвачи или качествени продукти, а икономическата среда.

„Въпросът е дали хората могат да си позволят подобна услуга, защото тогава един таратор ще струва 30 евро”, казва Манчев в интервю за Darik Business Review.

Според него получаването на звезди „Мишлен” е сложен процес, който изисква не само високо ниво на кулинария, но и силна икономика, способна да поддържа подобен стандарт.

Изказването идва на фона на продължаващите дискусии дали България е готова да стане част от престижния ресторантьорски гид. Темата отново стана актуална, след като по-рано тази година стана ясно, че София не е получила одобрение да бъде включена в изданието след проведен одит.

Думите на Манчев предизвикаха десетки коментари в социалните мрежи. Част от потребителите се съгласиха, че подобно преживяване би било твърде скъпо за масовия български клиент, докато други смятат, че страната вече разполага с ресторанти, които заслужават признанието на „Мишлен”.

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Автор Мира Иванова

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3 Коментара
Азъ
преди 27 минути

Щом този е най-компетентния анализатор Мишлен ама друг път

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Азъ
преди 15 минути

Един лаврак -110€ в ресторанта му в Свети Влас и е извън менюто.Да не говорим за селското обслужване.

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Азъ
преди 7 минути

За сравнение:В началото на юни в популярен ресторант на остров Морано Венеция цял пресен калкан порция за четирима с гарнитура - 50 €.

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