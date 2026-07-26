Шеф Манчев влуди всички. Каза колко струва тараторът "Мишлен"

Каква е реалната цена на таратора, който стана емблема на сезона по морето това лято. В началото на ваканциите излязоха информации за космическите 9 евро на порция. Вчера туристи публикуваха меню, в което студената супа е 7 евро.

Шеф Иван Манчев се включи в темата, като обяви колко струва тараторът в ресторантите със звезда "Мишлен" и коментира защо България все още не е готова за престижното отличие. Наскоро оценители от "Мишлен" бяха у нас и отказаха да дадат звезда на български ресторант с аргумента, че има огромно разминаване между качество и цени.

Според Манчев причината не е само в нивото на кулинарията, а и във финансовите възможности на клиентите.

По думите му най-големият проблем не е липсата на добри готвачи или качествени продукти, а икономическата среда.

„Въпросът е дали хората могат да си позволят подобна услуга, защото тогава един таратор ще струва 30 евро”, казва Манчев в интервю за Darik Business Review.

Според него получаването на звезди „Мишлен” е сложен процес, който изисква не само високо ниво на кулинария, но и силна икономика, способна да поддържа подобен стандарт.

Изказването идва на фона на продължаващите дискусии дали България е готова да стане част от престижния ресторантьорски гид. Темата отново стана актуална, след като по-рано тази година стана ясно, че София не е получила одобрение да бъде включена в изданието след проведен одит.

Думите на Манчев предизвикаха десетки коментари в социалните мрежи. Част от потребителите се съгласиха, че подобно преживяване би било твърде скъпо за масовия български клиент, докато други смятат, че страната вече разполага с ресторанти, които заслужават признанието на „Мишлен”.