Летовник влезе да се къпе в морето и всички онемяха!

Когато всички на плажа решат едновременно да се изкъпят, възниква добре познатият въпрос – кой ще пази телефона, ключовете, портфейла и документите?

Именно тази дилема даде повод за видео, което събра милиони гледания в социалните мрежи и предизвика бурни коментари. На кадрите млад мъж показва необичаен начин да предпази ценните си вещи, докато плува.

Телефонът и портфейлът… направо в морето

Вместо да остави вещите си без надзор на плажа или да помоли непознати да ги наблюдават, той ги поставя в плътно завързана найлонова торбичка.

След това я закрепя към малък надуваем пояс, който плава до него, докато се къпе. Клипът бързо става хит, а мнозина признават, че биха направили същото.

Хората разделиха мненията си

Под видеото се появяват стотици коментари. Едни определят идеята като изключително практична. Други смятат, че подобен метод е прекалено рискован и не биха се доверили на обикновена торбичка, особено ако вътре има телефон или документи.

„Балканският метод“

Сред най-коментираните предложения се откроява и добре познат трик. Някои туристи споделят, че поставят ценните вещи в торбичка, заравят я плитко в пясъка и покриват мястото с хавлията си.

Според други това е по-сигурно, отколкото вещите да останат на видно място. Все пак и този метод не гарантира защита срещу кражба.

Кой е най-сигурният вариант?

Специалистите по сигурност препоръчват няколко по-надеждни решения:

носете на плажа само най-необходимите вещи;

избягвайте да носите големи суми пари и важни документи;

използвайте водоустойчив калъф за телефон и ключове, ако възнамерявате да влизате във водата;

ако плажът разполага със заключващи се шкафчета, използвайте тях;

когато сте сами, избирайте охраняеми плажове или места с видеонаблюдение.

Не всяка торбичка е водоустойчива

Макар трикът с найлоновата торбичка да изглежда забавен и практичен, обикновените пликове не са предназначени да предпазват електроника от вода.

Дори малко количество проникнала влага може да повреди телефон, документи или автомобилен ключ.

Затова, ако ще носите ценните си вещи във водата, по-добре използвайте специален водоустойчив калъф с надеждно затваряне.