"Бизнесмените" са на нокти. Знакови заведения на морето пред затваряне

Една трета от проверените заведения и търговски обекти по Черноморието се оказаха без редовна фискална дисциплина, като най-честото нарушение е неиздаването на касова бележка. Проверка на Флагман.бг в публичния списък на НАП показва, че сред обектите, подлежащи на запечатване, присъстват имената на куп популярни заведения по Южното Черноморие.

В списъка е хитовото „Ноар“, разположено на плаж „Каваци“ край Созопол. Това е едно от най-скъпите заведения по българското крайбрежие, което придоби популярност в началото на сезона със своите цени. Комплект от чадър и шезлонг там започва от 45 евро, а луксозна плажна спалня достига до 180 евро.

Менюто също е насочено към платежоспособна клиентела - 200 грама тарама хайвер се предлагат за 16 евро, тартарът от риба тон от 150 грама струва 28 евро, гръцката салата е 21 евро, а 100 грама рибай стек се сервират срещу 27 евро.

Именно на плаж „Каваци“ данъчните откриха един от най-фрапиращите случаи от началото на кампанията. В един от най-посещаваните обекти инспекторите установили, че вместо фискален апарат се използва нефискален принтер. На клиентите били давани документи, които приличат на касови бележки, но продажбите не постъпвали в системата на приходната агенция.

Паметта на устройството е иззета за анализ, за да бъде установено какъв оборот е маркиран, без да бъде отчетен пред НАП. Предстои налагането на санкция за неиздадени фискални бонове и допълнителни действия спрямо търговеца.

Сред нарушителите в публичния списък фигурира и емблематичният нощен клуб „Калипсо“ в Созопол.

Именно известна дискотека по Южното Черноморие е била глобена.

При проверката в информационните системи на приходната агенция било установено, че през последните 12 месеца обектът вече е извършвал същото нарушение.

Най-вероятната следваща стъпка е неговото запечатване.

В Равда в списъка присъства бийч бар „Елвира“, а в Свети Влас - обект в комплекса „Каса Реал“. Това са само част от заведенията и търговските обекти по крайбрежието, за които са установени нарушения, даващи основание за налагане на принудителната мярка.

Вписването в публичния списък на НАП означава, че за обекта е установено нарушение и е започнала процедура по запечатване. Това не означава непременно, че заведението вече е физически затворено. Заповедите подлежат на обжалване, а информацията в регистъра се актуализира.

За периода от 29 юни до 12 юли данъчните са извършили общо 859 проверки по Черноморието. Установени са 259 нарушения, което представлява малко над 30% от всички инспектирани обекти.

Най-често търговците не издават касови бележки или в касата им се откриват повече или по-малко пари от отчетеното през фискалното устройство. Пет обекта са работили изцяло без касов апарат, като два от тях вече са били затворени.

„Проверките абсолютно не са фиктивни. Работи се буквално в денонощен режим“, заяви Анна Митова, директорът на дирекция „Комуникации“ пред Нова ТВ

Инспекторите първо посещават заведенията като тайни клиенти. Те правят поръчка, плащат и наблюдават дали ще получат редовна касова бележка. Едва след приключването на контролната покупка се легитимират и започват пълна проверка на фискалното устройство, наличните пари, документацията и отчетените обороти.

Проверката на един обект не означава, че инспекторите няма да се върнат отново. НАП следи поведението на рисковите търговци и чрез дистанционната връзка между касовите апарати и сървърите на агенцията. Рязката промяна в оборота по време на присъствието на инспектори също може да стане причина за допълнително наблюдение.

Според Анна Митова санкцията при първо установено неиздаване на касова бележка достига до 2000 евро. При повторно нарушение глобата се удвоява, а обектът подлежи на запечатване.

Данните от Созопол показват още по-сериозна картина. Само за два дни там са проверени 76 търговски обекта, като нарушения са открити в 25 от тях. Това отново е близо една трета от инспектираните заведения, магазини и услуги.

Потребителите имат право да задържат плащането, докато не получат касова бележка. Те могат да проверят документа чрез приложението NRA Mobile, което сканира QR кода и показва дали покупката е отчетена в сървърите на приходната агенция.