Голяма промяна по морето. Шофьорска книжка за джет

Голяма промяна за повече сигурност при управлението на джетове може да настъпи, ако се приемат идеите на транспортното министерство.

Въвеждат изискване за притежаване на свидетелство за правоспособност “водач на плавателен съд за лично ползване (джет)” за всеки, който управлява воден джет извън зоните за организирани атракциони. Това предвижда проект на Наредба за плаването, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерство на транспорта. Целта на промените е повишаване на сигурността, предаде "Труд".

Водните джетове в зоните за организирани атракциони ще трябва да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта, която да замени досегашните дистанционни системи за спиране. Целта е GPS системата автоматично да ограничава скоростта или да гаси машината при навлизане в зони за къпане.

Особено строг става режимът за ползване на воден парашут (парасейлинг), като деца под 14 години ще могат да летят само с подписалия декларацията за съгласие родител или настойник. От капитаните и екипажите на плавателните средства за парасейлинг ще се изисква допълнителна квалификация, включваща преминат курс и минимум 500 полета.

Всички индивидуални спасителни средства за парасейлинг и “водна шейна” задължително ще се оборудват със свирка за подаване на сигнал при аварийна ситуация. Доставчиците на тези услуги трябва да бъдат вписани в Националния туристически регистър и да притежават валидна застраховка “Злополука” за потребителите.

Правилата в наредбата ще се прилагат и за вътрешните водни пътища на страната, тоест в българския участък на река Дунав. За да се осигури технологично време на бизнеса за подготовка и инвестиции в ново оборудване и обучения, влизането в сила на преобладаващата част от посочените промени е отложено за 14 октомври 2026 г., т. е. на практика за следващия летен сезон.

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