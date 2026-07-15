Времето ни поднася двойна изненада. Три области в капан

Двойна изненада ни поднася времето днес. Хем ще има адска жега до 38 градуса, хем на места се чакат бури и валежи. Днес денят ще започне с температури от 15 до 20 градуса, а по високите западни полета те ще са до 13 градуса.

Прохладна сутрин

По Черноморието температурите ще са около 19-20 градуса, а в София - 16 градуса. През деня бързо ще премине облачна вълна, по-значителна следобед над Дунавската равнина, с превалявания главно в поречието на Дунав.

Около Велико Търново, Стара Загора и по линията Русе - Шумен ще има условия за слаби градушки. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в Сандански - до 38, по морето - до 30 градуса, а в района на София - 33 градуса.

Времето по Черноморието

По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но без валежи, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25–26 градуса по Северното крайбрежие и 26-27 градуса по Южното.

Слънчево в планините

Над планините ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове и повече облаци над Стара планина. Максималните температури за деня - над 2500 м височина, ще са около 13 до 15 градуса, а на 1500 м - от 23 до 26 градуса.

В четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин се очакват валежи със силни гръмотевични бури.

От петък ще има повече слънце, с горещо време, високи температури и разхладителни дъждове в планините Рила и Пирин.

В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32 до 38 градуса. Превалявания се очакват в западните части от страната в неделя.

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