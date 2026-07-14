Срам за столичани! Шеф Петров с лоша новина за София

Топ готвачът шеф Борис Петров съобщи неприятна новина за столицата. София не е получила одобрение да бъде включена като дестинация в престижния гид "Мишлен" след приключилия тази година одит на инспекторите, разкри той пред TravelNews.

Според информация от проверката причините са комплексни и засягат основно обслужването, менюто, кухнята, но и цялостното ресторантско преживяване. Извадки от доклада са представени пред ресторантьори и хотелиери миналата седмица. Вероятно след една година ще бъде извършена нова проверка за напредъка.

Сред основните констатации в сегашния доклад са слабости в обслужването, прекалено дълги и обемни менюта, които според инспекторите често са признак за използване на замразени продукти, както и сериозно разминаване между цените и качеството на предлаганата услуга.

Друг сериозен недостатък е липсата на достатъчно български вина в много от ресторантите. Според оценката на "Мишлен" местната кухня и местните вина са сред ключовите елементи при оценяването на една дестинация. Инспекторите са отчели и липсата на обучени сомелиери или персонал, които да представят винените листи и да разказват на гостите за българските производители. Посочено е още, че в България все още липсват утвърдени традиции за предлагане на качествени вина на чаша.

В доклада са отбелязани и проблеми с комуникацията с чуждестранните посетители, като в редица заведения сервитьорите не са владеели английски език на необходимото ниво.

Въпреки критиките инспекторите дават положителна оценка на разнообразието от международни кухни в столицата. Според тях София разполага с добри японски, азиатски, турски, гръцки и средиземноморски ресторанти, но и при тях обслужването остава основен проблем.

Известният кулинарен шеф Борис Петров отправи остри критики към състоянието на ресторантьорския сектор след приключването на одита.

„София има тук-таме няколко готвача, но няма ресторантьори", коментира той. „Връщаме се на нивото от края на 90-те години. Нямаме гостоприемство, а се гледа само кухнята и интериора", подчерта той.

По думите му голяма част от собствениците смятат, че модерният интериор и талантливият главен готвач са достатъчни, за да достигнат нивото на "Мишлен". Според Петров обаче ресторант от световна класа се изгражда с цялостно отношение към госта, високо ниво на обслужване, професионален екип и постоянство.

Той призовава ресторантьорите да посещават водещи заведения по света и да се учат от добрите практики, вместо да копират идеи от интернет или да разчитат единствено на телевизионна популярност.

Петров разкри, че е присъствал на срещите около международния одит, за да наблюдава реакциите на колегите си след оценките на инспекторите. Според него основният проблем пред българския ресторантьорски сектор не е липсата на талантливи готвачи, а нежеланието за промяна в начина на мислене.

Заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Атанас Димитров заявява пред TravelNews, че докладът ще бъде подробно прегледан.

„Ще анализираме изцяло доклада и ще изготвим препоръки към ресторантьорите. Заедно с Общинското предприятие „Туризъм" към Столична община ще бъдат предприети конкретни мерки за отстраняване на слабостите", посочи Димитров. Той допълни, че ще бъде разработена стратегия за подобряване на качеството на обслужването, повишаване на професионалната подготовка на персонала и утвърждаване на българската кухня и вина като ключов елемент от ресторантския продукт. Според него това ще бъде от полза както за бизнеса, така и за развитието на София като гастрономическа дестинация.

Столичната община вече обяви, че поставя началото на амбициозна 18-месечна стратегия, чиято цел е да превърне града в разпознаваема европейска гастрономическа дестинация. Планът включва мерки за повишаване на качеството на обслужване, популяризиране на българските вина и местните продукти, подкрепа за независимите ресторанти и подобряване на градската среда, така че столицата да привлича повече туристи, които да остават по-дълго и да харчат повече.

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