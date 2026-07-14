Не моля за чудо, а за шанс. 35-годишната Милена води най-тежката битка в живота си

Преди броени седмици животът на 35-годишната Милена Андреева се преобръща. След рутинен гинекологичен преглед и последвали изследвания тя чува диагноза, която никой не е готов да приеме – агресивен аденокарцином на шийката на матката.



Вместо ясно лечение обаче започва мъчително лутане между различни диагнози, противоречиви хистологични резултати и разнопосочни лекарски мнения. А времето не чака. При подобно заболяване всеки ден може да бъде решаващ.



За да получи реален шанс за живот, Милена се обръща към специалистите в болница „Мемориал Шишли“ в Истанбул. Там лекарите ще извършат нови изследвания, независима оценка на всички медицински документи и ще предприемат спешно лечение. Цената на надеждата обаче е непосилна – около 25 000 евро за операцията и първоначалните медицински разходи.



„Не моля за чудо. Моля за шанс. Шанс да премина през това лечение, да се възстановя и отново да живея нормално“, казва Милена в обръщението си към хората с добри сърца.



Вече стотици непознати са подали ръка и са се включили в кампанията, но необходимата сума все още не е събрана. Всеки дарен лев и всяко споделяне могат да се окажат решаващи за една млада жена, която отказва да се предаде пред болестта.



Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарителската кампания „Шанс за живот за Милена – да победим рака заедно“:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/sans-za-zivot-za-milena-da-pobedim-raka-zaedno



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