Нов кошмар на "Тракия". Кола стана факла, адска тапа

Нов кошмар се разигра на магистрала "Тракия", след като лека кола стана факла и пердизвика грандиозно задръстване. Лек автомобил пламна на 341-ия километър на автомагистрала „Тракия“. По първоначални данни при инцидента няма пострадали. Хората в автомобила са успели в послединя момент да излязат от первозното средство, преди огънят да обхване цялата кола. Пожарът вече е потушен, но в участъка има задръстване.

Заради инцидента в участъка се е образувало задръстване. Причините за възникването на пожара предстои да бъдат установени.

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