Верижна катастрофа на "Тракия". Задръстването е километрично
Има полиция на мястото
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Има полиция на мястото
АПИ въвежда ограничения за камионите над 12 тона и реверсивно движение край Симитли
Мярката важи за "Тракия", "Струма" и участъка през Кресненското дефиле до "Кулата"
Огненият ад е захапал и гората
Тежкотоварните автомобили ще ползват обходи, а край Симитли две ленти ще водят към столицата
Между 8 и 15 часа ще бъде ограничавана изпреварващата лента в посока София край Пазарджик
АПИ предприема извънредната организация заради очакваните колони в края на почивните дни
Ограничението важи днес от 16:00 до 23:00 часа и в неделя от 15:30 до 22:00 часа
Движението в двете посоки ще е по стария път
47-годишният водач на тир изгубил контрол след внезапна повреда
През Кресненското дефиле ще има две ленти към София и една към Кулата, за да се облекчи движението
Нов кошмар се разигра на магистрала "Тракия", след като лека кола стана факла и пердизвика грандиозно задръстване. Лек автомобил пламна на 341-ия кило...
ТИР отново прегази мантинелата, взе жертва и рани двама
Разследването е под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив, а случаят е образуван за държане с цел разпространение
Трима загинаха, двама бяха ранени, а футболният клуб подготвя благотворителен мач в подкрепа на семействата
Разкриха какво става с ремонтите по магистралите
Движението в 11-километров участък край Стара Загора ще се извършва двупосочно в платното за София
Причината са катастрофи
ТИР се обърнал на пътя и ги разпилял
По-рано през деня на магистралата стана и верижна катастрофа