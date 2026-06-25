Трагедията на Тракия остави жена в битка за живот и Славия в едномесечен траур

Тежко остава състоянието на 49-годишната жена, пострадала при катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха две деца от школата на „Славия“ и бащата на едното момче. Жената е съпруга на треньора Иван Терзийски и е претърпяла две операции, като лекарите в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол са се борили за живота й почти цяла нощ.

При удара е ранен и 46-годишният Терзийски, който е приет със сътресение на мозъка, но към момента е в добро състояние и се проследява динамично. Трагедията стана след като товарен автомобил премина през мантинелата, навлезе в насрещното движение и се вряза в лек автомобил с петима пътници.

Битка за живот в Ямбол

„Мъжът е загубил временно съзнание и е приет със сътресение на мозъка. В момента е в добро състояние, динамично се проследява. Но жената на 49 години е в тежко състояние. Има кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на тънки и дебели черва, счупване на тазова кост, тежка белодробна травма и черепно-мозъчна с оток“, заяви пред БНТ д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол.

Жената е била оперирана още вчера през деня, но късно снощи се е наложила нова спешна оперативна интервенция. Медиците са работили часове наред, за да овладеят тежките вътрешни травми след катастрофата. Състоянието ѝ остава критично и именно то е голямата тревога след първия шок от трагедията.

Ударът, който отне три живота

Катастрофата на автомагистрала „Тракия“ взе три жертви - две деца от футболния клуб „Славия“ и 43-годишен мъж, баща на едно от момчетата. По данни, цитирани от БНТ, товарният автомобил е пътувал към София, когато е спукал предна лява гума, разрушил е мантинелата, навлязъл е в насрещното платно и е помел лекия автомобил, в който са пътували петима души. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни, той е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Децата са пътували за турнир в Албена. Вместо футболен празник, пътят се превърна в национална трагедия за семействата им, за школата на „Славия“ и за целия спорт. Клубът обяви едномесечен траур, а Българският футболен съюз изрази съболезнования към близките на загиналите.

„Две ангелчета отидоха на небето“

Президентът на „Славия“ Венцеслав Стефанов говори пред бТВ с болка и гняв за катастрофата. „Съпругата на треньора Иван Терзийски е в много тежко състояние. Дано Господ да бъде с нея. Но това, което видях от кадрите, ме вцепенява. Този тир няма и грам спирачен път. Той директно се забива в колата“, заяви той.

Стефанов настоя, че видяното от него показва удар без опит за реално спиране преди навлизането в насрещното. „Спирачният му път започва, след като пресича мантинелите. А той ги пресича като вафли. Къде е отговорността на тези хора? Две ангелчета отидоха на небето, а жертвите по пътищата стават все повече и повече“, каза президентът на клуба.

Той съобщи, че треньорът Иван Терзийски е в шок и не помни нищо след удара. „Треньорът е в шок - нищо не помни след удара, има бяло петно“, посочи Стефанов.

„Никой няма да върне тези деца“

Венцеслав Стефанов отправи остри думи към безотговорността на пътя и начина, по който тежкотоварните автомобили се движат по магистралите. „Трима души загинаха заради безхаберието на хора. Този тир не се е движил с нормална скорост. Не може в третото платно да се движат тирове. Каквато и отговорност да понесат фирмата и водачът на тира, никой няма да върне тези деца“, заяви той.

„Славия“ няма да участва в турнира, за който са пътували децата. „Ние обявяваме едномесечен траур. Но пак ви казвам - това с нищо не помага на семействата. Това по никакъв начин няма да промени безотговорността на тези хора, които се движат по шосетата“, каза още Стефанов.

Призив за справедливост

Президентът на „Славия“ заяви, че очаква реакция от държавата и справедливост след трагедията. „Искам да ви кажа, че много разчитам на премиера и на министъра на вътрешните работи, че този път ще има някаква справедливост за тези хулигани по пътищата. Веднъж завинаги трябва да се сложи край. Разберете - сега са нашите деца. Утре могат да бъдат децата на всеки един“, каза той.

„Нека те да бъдат символ на някаква промяна. Нещо да се случи най-накрая. Нещо трябва да се направи“, заяви Стефанов. По думите му клубът обмисля благотворителен мач в подкрепа на семействата и близките на загиналите.

„Не знам как ще застана пред тези деца. Не знам как ще стане. Ще ми бъде много тежко“, каза президентът на „Славия“. Зад тези думи стои не само мъката на един клуб, а ужасът на всички родители, които изпращат децата си на тренировка, турнир или път, без да знаят дали нечия безотговорност няма да промени живота им завинаги.

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