Трагедия в две училища в Конго! 24 дечица са загинали
Огънят се прехвърлил от къща към две училища, а тесният изход превърнал евакуацията в смъртоносна паника
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Огънят се прехвърлил от къща към две училища, а тесният изход превърнал евакуацията в смъртоносна паника
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