Окончателно: Доживотна присъда за убийството на българско семейство в Солинген

Доживотната присъда на 40-годишния германец, който миналата година предизвика пожар и причини смъртта на четиричленно българско семейство в западния германски град Солинген, вече е окончателна, съощава БТА.

Присъдата бе произнесена миналата седмица и не е обжалвана.

Припомняме, че умишлен пожар през март миналата година отне живота на бебе, тригодишно дете и на техните родители - на 28 и 29 години.

Тогава няколко души също бяха сериозно ранени при пожара, след като скочили от горящата сграда.

Подсъдимият е наркозависим безработен германски гражданин. Той се е признал за виновен за убийството на четиричленното семейство, както и за палежи на жилищни сгради и за атака с мачете срещу негов дългогодишен приятел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com