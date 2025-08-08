Свят

Окончателно: Доживотна присъда за убийството на българско семейство в Солинген

Убиецът признал и за нападение с мачете срещу негов приятел

Окончателно: Доживотна присъда за убийството на българско семейство в Солинген | StandartNews.com
08 авг 25 | 14:23
210
Ира Антонова

Доживотната присъда на 40-годишния германец, който миналата година предизвика пожар и причини смъртта на четиричленно българско семейство в западния германски град Солинген, вече е окончателна, съощава БТА.

Присъдата бе произнесена миналата седмица и не е обжалвана.

Припомняме, че умишлен пожар през март миналата година отне живота на бебе, тригодишно дете и на техните родители - на 28 и  29 години.

Тогава няколко души също бяха сериозно ранени при пожара, след като скочили от горящата сграда.

Подсъдимият е наркозависим  безработен германски гражданин. Той се е  признал за виновен за убийството на четиричленното семейство, както и за палежи на жилищни сгради и за атака с мачете срещу негов дългогодишен приятел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Ира Антонова

Още от Свят
Коментирай