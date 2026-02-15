Webb и Ariel се обединяват. Готвят се големи открития

В началото на следващото десетилетие космическите телескопи James Webb и предстоящият Ariel (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) ще работят заедно, за да изследват екзопланети.

Работна група от двете мисии публикува план за съвместната им дейност на сървъра за предварителни публикации arXiv, целящ да събере максимално количество информация за атмосферите на далечни светове.

Позициониране в точката L2

И двата телескопа ще бъдат позиционирани в точката на Лагранж L2 в системата Земя–Слънце. Там гравитационните сили на Земята и Слънцето се балансират с центробежната сила, позволявайки на телескопите да останат стабилни спрямо планетата ни.

Това близко разположение ще им осигури обща координатна система за синхронизирани наблюдения на небето.

Характеристики на James Webb

Телескопът James Webb, който е в експлоатация от края на 2021 г., предоставя изображения на Космоса с изключително висока детайлност.

Поради големия интерес от страна на изследователи за решаване на разнообразни научни задачи, обсерваторията не може да отделя продължително време за наблюдение на всяка отделна екзопланета.

Освен това свръхярките звезди могат да претоварят чувствителните му сензори.

А за покриване на различните инфрачервени диапазони се налага постоянно превключване на бордовите инструменти.

Характеристики на Ariel

Европейската сонда Ariel, чието изстрелване е планирано за 2029 г., ще започне да събира научни данни през 2030 г. и ще работи в продължение на 4 години.

Проектът е с ограничен бюджет, а диаметърът на огледалото на новия апарат е шест пъти по-малък от този на James Webb.

Поради това Ariel няма да може да улавя фини детайли.

Неговото преимущество обаче е възможността за непрекъснато наблюдение на хиляди звездни системи в продължение на години.

Единственият му детектор покрива широк спектър наведнъж и апаратът е устойчив на светлината от ярки звезди.





