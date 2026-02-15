Световна класация за най-щастливото поколение. Не е Z

Поколението Y, наричано още милениали, са по-склонни от другите поколения да казват, че са доволни от личния си живот.

Това са резултатите от изследване, проведено от международната изследователска компания Ipsos.

65% от милениалите са удовлетвори във връзките си. Сред поколението X тази стойност е 59-60%.

В поколението Z едва 57% от анкетираните са доволни от личната сфера.

Най-малко положителни отговори дава поколението на бейби бумърите – 55%.

В същото време делът на тези, които се чувстват обичани, е почти еднакъв между възрастовите групи. Това чувство е изразено от 79% от бейби бумърите, 77% от милениалите и 76% от поколението Z.

Сред поколението X тази цифра е 75%.

Около 24 хиляди души от 29 държави участваха в проучването. Компанията проведе изследването онлайн от 24 декември 2025 г. до 6 януари 2026 г. Възможната грешка достига 3,5 процентни пункта.

