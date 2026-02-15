Словесен сблъсък между Макрон и крайната левица във Франция

Френският президент Еманюел Макрон отправи остри критики към партията Непокорна Франция, обвинявайки нейни представители в „антисемитски изказвания“, които според него подкопават основите на Републиката. В интервю за Радио Же, цитирано от Франс прес, държавният глава заяви, че подобни прояви „трябва да бъдат преследвани и изкоренявани“.

„Мисля, че не е тайна да се каже, че те са крайната левица“, подчерта Макрон, като посочи, че позициите на формацията, особено по темата за антисемитизма, „нарушават основните принципи на Републиката“. От „Непокорна Франция“ отхвърлят определението „крайна левица“, дадено и от френското вътрешно министерство в контекста на предстоящите общински избори.

Президентът не спести критики и към крайнодесния Национален сбор, заявявайки, че негови представители „по същия начин изразяват и защитават идеи“, противоречащи на републиканските ценности. Според Макрон борбата срещу омразата не може да бъде избирателна и не бива да се толерира нито вляво, нито вдясно.

В петък, по време на церемония в памет на Илан Халими - отвлечен и убит през 2006 г. - френският държавен глава осъди „антисемитската хидра“, която се промъква „във всяка пукнатина“ на обществото. Той обяви намерението на правителството да внесе законопроект, който да предвижда задължителна забрана за участие в избори на лица, признати за виновни в антисемитски, расистки или дискриминационни действия и изказвания.

Макрон реагира и на изказванията на лидера на „Републиканците“ Брюно Ретайо относно предполагаеми „отклонения от правовата държава“. Според президента понякога правилата трябва да бъдат променяни, но това трябва да става внимателно и без да се разклащат основите на конституционния ред.

„Правовата държава ни гарантира свободата и съжителството. Не трябва да разрушаваме нашата конституция или да внушаваме на французите, че техните проблеми произтичат от нея“, подчерта Макрон, като очерта твърда линия срещу политическите крайности и всякакви форми на омраза в обществения живот.

