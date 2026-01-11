Лавини отнеха живота на трима скиори в Източна Франция

Трима скиори любители загинаха при лавинни инциденти в Източна Франция, след като са карали извън обозначените писти, съобщиха Франс прес и ДПА, позовавайки се на местните власти. Най-тежкият инцидент е станал в района на курорта Вал д'Изер, където двама мъже са били затрупани от лавина с дебелина на снежната маса около 2,5 метра. Търсенето е започнало, след като останалите членове на групата, които са останали по пистите, са подали сигнал, че техните приятели не се завръщат.

Спасителните екипи са открили двамата затрупани единствено благодарение на сигналите от мобилните им телефони, като е било необходимо пробиване на снежна сонда в ограничен участък. Въпреки бързата намеса и усилията за реанимация, животът на двамата не е могъл да бъде спасен, съобщиха от управата на курорта. Според властите условията в района са били изключително опасни за движение извън трасетата.

Третата жертва е регистрирана в района на курорта Ареше-Бофор, на около 60 километра от Вал д'Изер, където лавина е повлякла двама скиори. Единият от тях е починал въпреки намесата на спасителите, а другият е откаран в болница с тежка черепна травма. Френските власти отново призоваха любителите на зимните спортове да спазват стриктно ограниченията и да не напускат пистите при нестабилни снежни условия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com