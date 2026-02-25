Германия с предупреждение. Високо напрежение около Иран

Министерството на външните работи на Германия отправи призив към германските граждани, намиращи се в Близкия изток, да предприемат предпазни мерки заради възможния риск от американски удар срещу Иран, който би могъл да има отражение и върху Израел и други държави в региона, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

От германското посолство в Тел Авив препоръчват германците в Израел да се подготвят да останат за неопределено време там, където се намират, ако въздушното пространство бъде затворено заради ирански атаки.

Препоръчва се също да инсталират на мобилните си телефони приложение, което предупреждава за предстоящи ракетни нападения. Министерството съветва, "предвид ескалиращата ситуация със сигурността в региона", хората да се запасят с провизии и да се информират за наличните възможности за защита и убежища.

Външното министерство предупреди и за влошаване на средата за сигурност в Ливан. Германското посолство в Бейрут подчерта, че при по-нататъшна ескалация ограничения на полетите могат да бъдат въведени по всяко време.

Ливанската групировка "Хизбула" е смятана за най-значимия съюзник на Иран в региона.

Още през 2024 г. шиитската организация влезе в открита война с Израел, а оттогава се приема, че е значително отслабена. Въпреки това съществуват опасения, че при атака срещу Иран групировката може да се намеси в конфликта.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com