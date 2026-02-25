Орбан готви Унгария за война!

Унгария поставя стратегически енергийни обекти под засилена военна и полицейска защита поради нарастващата заплаха от саботаж и атаки.

Премиерът Виктор Орбан обяви мобилизиране на силите за сигурност за патрулиране на електроцентрали и контролни центрове. Особено внимание се обръща на регионите, граничещи с Украйна, където е наложена пълна забрана за полети с дронове.

Във видео обръщение, публикувано в социалните мрежи, унгарският премиер обясни, че държавата е задължена да действа проактивно.

„Военният персонал и оборудване, необходими за предотвратяване на атаки, ще бъдат разположени в близост до ключови енергийни съоръжения“, заяви Виктор Орбан.

Според унгарския лидер са разположени допълнителни части на Министерството на вътрешните работи за защита на инфраструктурата.

„Полиция с увеличен личен състав ще патрулира районите около електроцентралите, разпределителните станции и контролните центрове“, подчерта премиерът.

