Десетки арестувани след пироманска изцепка в Париж

Десетки хора бяха задържани, след като хвърляха димки и пиротехнически изделия в центъра на Париж, съобщиха френски медии, цитирани от ДПА. Инцидентът е станал на площад Трокадеро, в непосредствена близост до Айфеловата кула, което доведе до бърза и масирана намеса на полицията.

По данни на БФМ ТВ служителите на реда са реагирали, след като фойерверките били засечени на записи от охранителни камери. Според информацията около 40 души са били задържани на място, като ситуацията е овладяна за кратко време.

Вестник „Паризиен“ съобщава, че при инцидента няма пострадали. Полицията е започнала разследване по случая, потвърдиха от БФМ ТВ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com