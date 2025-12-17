Обсада в Страсбург заради решение на ЕС

Земеделците във Франция днес направиха блокада на подстъпите на Европейския парламент във френския град Страсбург в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур, включваща Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Близо 40 трактора се подредиха на входа към главната сграда на ЕП. Протестиращите запалиха и огън, за да се сгреят. Бяха издигнати надписи, които гласят "Не на Меркосур" и "Не на реформата на Общата селскостопанска политика".

На сцената, която бе издигната за синдикалните лидери, предвождащи протеста, се появи и лидерът на френската партия "Национален сбор" Жордан Бардела, който е и председател на групата на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

Все още Франция отхвърля планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, заяви в неделя френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

Позицията на Франция може да осуети планираното за идната събота пътуване до Бразилия на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен където тя възнамерява да подпише споразумението за свободна търговия с латиноамериканското обединение

Вчера членовете на Европейския парламент одобриха предпазна клауза за споразумението между ЕС и Меркосур, за да се предотвратят негативни последици за европейския селскостопански сектор от вноса от страните от Меркосур, обяви пресслужбата на ЕП.

Позицията на европарламента беше приета с 431 гласа "за" при 161 "против" и 70 "въздържал се". Преговорите с Европейския съвет за окончателния вид на законодателството бяха предвидени за днес.

Проектът за регламент определя как ЕС може временно да замрази облекченията за мита върху вноса на определени селскостопански продукти, считани за чувствителни (като птиче или говеждо месо) от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, ако се прецени, че този внос вреди на производителите от ЕС.

Според европарламента ЕК трябва да проучва необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти се увеличи средно с 5% за период от три години (в сравнение с 10% годишно в предложението на ЕК), пояснява пресслужбата на ЕП.

ЕП прие изменение, което включва план за реципрочност, съгласно който ЕК започва разследване и приема защитни мерки, когато има достоверни доказателства, че вносът, ползващ се от преференции за митата, не отговаря на съответните изисквания за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните, здравеопазване, безопасност на храните или защита на труда, приложими за производителите в ЕС, съобщи БТА

