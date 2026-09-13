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Сърбия се споразумя с Косово

Сърбия се споразумя с Косово

Белград. Парламентът на Сърбия одобри с мнозинство споразумението за нормализиране на отношенията с Косово. Докладът беше поставен от Европейския съю...

27 април | 11:26
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