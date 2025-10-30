След напрежението, САЩ и Китай на път към ново разбирателство

След месеци на икономическо напрежение и взаимни обвинения Доналд Тръмп и Си Цзинпин се срещнаха в южнокорейския град Пусан и обявиха първи признаци на сближаване между Вашингтон и Пекин.

Срещата, продължила час и 40 минути, приключи с изненадващо позитивен тон – американският президент ѝ постави „оценка 12 от 10“ и съобщи за постигнати споразумения, които могат да успокоят глобалните пазари.

Споразумения след напрежение и дипломатическа пауза

Президентът на САЩ заяви пред журналисти, че е постигнал споразумения с Китай след разговора си със Си Цзинпин, определяйки го като „възможност за стабилизиране на отношенията“. Асошиейтед прес отбеляза, че дневният ред е включвал теми като митата, компютърните чипове, редките земни елементи и други чувствителни въпроси в търговските отношения.

„Очаквам да намаля митата, защото вярвам, че Китай ще ни помогне да се справим с проблема с фентанила. Отношенията с Китай са много добри“, каза Тръмп по време на полета си към Южна Корея. Той съобщи още, че Пекин ще прекрати ограниченията върху износа на редки земни елементи и ще възобнови покупките на американска соя – жестове, които се тълкуват като знак на размразяване между двете икономики.

Срещата в Пусан – първа от шест години

Разговорът между Тръмп и Си Цзинпин в Пусан бе първата им лична среща от 2019 г., когато двамата се видяха в Осака на форума на Г-20. Китайската централна телевизия съобщи, че двубоят на позициите е преминал в „позитивна атмосфера“. Двамата лидери се ръкуваха, но не направиха изявления пред медиите.

По информация на Франс прес въпросът за Тайван изобщо не е бил засегнат. „Тайван не беше споменат. Тази тема не беше обсъждана“, потвърди Тръмп на борда на „Еър Форс 1“. АФП припомня, че Пекин претендира за суверенитет над самоуправляващия се остров, докато Вашингтон остава негов основен поддръжник.

Оптимизъм и реална икономическа стойност

Срещата се проведе в момент, когато и двете страни осъзнават, че не могат да си позволят нова ескалация, която би дестабилизирала световната икономика. „И двете страни не желаят да поемат риск, който би навредил на собствените им интереси“, коментира Асошиейтед прес.

Тръмп подчерта, че е уверен в бъдещето на диалога с Китай и съобщи, че през април догодина ще посети Пекин, а Си Цзинпин ще върне визитата в Съединените щати. С тези обещания американският лидер приключи петдневната си обиколка в Азия, включваща посещения в Малайзия, Япония и Южна Корея, оставяйки зад себе си дипломатическа следа, която този път звучи необичайно оптимистично.

Две суперсили в режим на изчакване

Въпреки добрия тон, анализаторите отбелязват, че разговорът в Пусан е само началото на дълъг процес на нормализиране. След изявленията за намаляване на митата, спирането на ограниченията за редките елементи и подновяването на вноса на соя, двете страни се намират в деликатно равновесие – между икономическа необходимост и стратегическо съперничество.

Срещата, макар и без сензационни резултати, показа готовност за диалог, какъвто липсваше от години. Или както обобщи самият Тръмп, „нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна“ – и този път думите му звучат повече като прагматично обещание, отколкото като политическа фраза.

