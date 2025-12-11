САЩ задържа петролен танкер край Венецуела и повиши напрежението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските въоръжени сили са задържали петролен танкер край Венецуела, което доведе до моментален скок на цените на петрола и ново напрежение в отношенията между двете държави.

„Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер, голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега“, каза Тръмп, като намекна, че очаква „да се случат и други неща“. На въпрос какво ще стане с товара, той заяви: „Ще го запазим, предполагам.“

Обвинения за незаконен петролен трафик

Американският главен прокурор Пам Бонди определи кораба като част от „незаконна мрежа за превоз на петрол, подкрепяща чуждестранни терористични организации“. По думите й танкерът е транспортирал санкциониран петрол от Венецуела и Иран. Тя публикува и видеозапис от операцията. Според CBS задържаният кораб е „Скипър“, санкциониран още през 2022 г. за връзки с Иран и ливанската групировка „Хизбула“. Американската администрация обмисля и други подобни операции.

Реакцията на Каракас

Венецуелското правителство нарече задържането „безсрамна кражба“ и акт на пиратство. Президентът Николас Мадуро настоя за край на „незаконната и брутална намеса“ на Вашингтон. Ройтерс припомня, че Тръмп неведнъж е коментирал възможността за военна интервенция във Венецуела и че сегашният случай е първото известно задържане на танкер след разполагането на американски сили в региона.

Американско военно присъствие и регионална активност

САЩ вече нанасят удари срещу предполагаеми наркотрафикантски кораби, което буди тревога сред конгресмени и юристи. Допълнително нов радар, инсталиран от Вашингтон в Тринидад и Тобаго през миналия месец, вече работи и засилва наблюдението в района близо до Венецуела.

Влияние върху петролните пазари и експортните тенденции

Цените на петрола се повишиха веднага след новината за задържания танкер. Според Ройтерс Венецуела е увеличила износа си до над 900 000 барела дневно през ноември – третата най-висока стойност за годината. Макар Вашингтон да засилва натиска върху Каракас, досега не е блокирал реалния експорт. Междувременно страната е принудена да намали цените за основния си купувач Китай заради конкуренцията от Русия и Иран, които също продават санкциониран петрол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com