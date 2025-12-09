ЕС под обстрел от Тръмп заради рекордната глоба срещу Х

Американският президент Доналд Тръмп отправи остра критика към Европейския съюз, след като платформата Х на Илон Мъск беше санкционирана с рекордна глоба за нарушаване на правилата за онлайн съдържание. Тръмп определи мярката като неприятна и заяви, че не разбира как подобно наказание може да бъде оправдано, съобщи Ройтерс.

Напрежение между Вашингтон и Брюксел

Според европейските регулатори компанията Х е нарушила изискванията на ЕС, което доведе до глоба от 120 млн. евро. Белият дом реагира остро. Тръмп заяви, че Европа върви в много лоша посока и настоя, че ще поиска подробен доклад за случилото се. Той подчерта, че не знае как Брюксел може да налага подобни санкции и предупреди, че ЕС трябва да бъде много внимателен при действията си спрямо американски технологични компании.

По думите му Илон Мъск не е търсил помощ от Белия дом и не се е обаждал, въпреки че санкцията е значителна.

Икономически предупреждения към Канада и Мексико

В същото изявление Тръмп заяви, че Вашингтон може да наложи тежки мита на синтетични торове от Канада, ако това се наложи. Целта е да се стимулира производството в САЩ и да се защити вътрешният пазар.

Той отправи критика и към Мексико, с обвинение, че нарушава договор за споделяне на вода между двете страни. Ако Мексико не изпълни ангажиментите си, американският президент заплаши с допълнителни 5-процентни мита. Според него това е необходимо, за да бъдат защитени американските фермери, които разчитат на водните ресурси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com