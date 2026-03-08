Напрежението расте! Тръмп говори за нови удари по Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военните действия срещу Иран могат да се засилят още този уикенд. По време на разговор с журналисти на борда на президентския самолет Еър форс едно той предупреди, че Съединените щати са готови да нанесат още по-тежки удари.

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Техеран. Иранският високопоставен служител по сигурността Али Лариджани отвърна с предупреждение, че американският президент „трябва да плати цената“.

За възможна сухопътна операция

Тръмп заяви, че е „възможно“ Съединените щати да изпратят сухопътни войски в Иран. Той обаче подчерта, че подобна стъпка ще бъде предприета само ако има „много добра причина“.

За върховния лидер на Иран

Американският президент повтори, че иска да участва в избора на следващия върховен лидер на Иран. По думите му той не иска да се връща към същия проблем „на всеки десет години“.

За кюрдите

Тръмп заяви, че САЩ не искат ирански кюрдски групи да участват във войната. Но разкрити усилия на ЦРУ са насочени към въоръжаване на такива групи с цел предизвикване на въстание.

За загиналите американски войници

Тръмп присъства на церемонията по тържественото пренасяне на телата на шестима американски военнослужещи, които загинаха тази седмица в Кувейт. На въпрос дали смята, че ще трябва да присъства на още подобни церемонии, той отговори: „Сигурен съм. Мразя го… но това е част от войната.“

За удара по училище за момичета в Иран

Тръмп обвини Иран за удара по начално училище за момичета в южната част на страната, при който загинаха най-малко 168 деца и 14 учители. Това противоречи на анализи на медии и експерти, според които най-вероятно американската армия носи отговорност за атаката.

