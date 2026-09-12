Напрежението расте! Тръмп говори за нови удари по Иран
Президентът на САЩ намекна за сухопътна операция и за по-дълбока намеса във властта в Техеран
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Президентът на САЩ намекна за сухопътна операция и за по-дълбока намеса във властта в Техеран
ПКК започна въоръжената си борба срещу турската държава през 1984 г.
Жертвите са турски граждани от кюрдски произход
Стокхолм трябва да направи повече, за да успокои турските опасения
По отношение на кюрдите в Швеция
Турция ще предприеме мерки във връзка с опасенията си за сигурността
Операцията е с участието на специални части на турската армия
Ще опустошим икономически Турция, ако атакува кюрдите, закани се американският президент
Западният германски град Ашафенбург стана сцена на сблъсъци между кюрди и турци, предаде РИА Новости. Представители на кюрдска организация заявиха, че...
Кюрдите в Северна Сирия обявиха създаването на федерален район, но правителството в Дамаск и опозицията отхвърлиха решението. Представители на кюрдски...
Националната разузнавателна служба на Турция е разкрила план за мащабни терористични нападения на кюрдските терористи. Според данните на 20 март Турци...
Турската армия е стреляла през границата по позиции на кюрдските милиции YPG на територията на Сирия, предаде Ройтерс, като се позова на представител...
Не посещавайте туристическите райони на Турция. Това предупреждение са отправили партизаните от терористичната групировка "Ястреби за свободата на Кюр...
Сириец взриви 28 души в Анкара, бомби и в Диарбекир и Стокхолм Турция стана жертва на 3 атаки за по-малко от денонощие, при които загинаха най-малко...
На фона на хаоса в северната част на Сирия през последните месеци се появиха няколко теми. Първата е, че Ислямска държава (ИД) е пощадена от интензивн...
Давутоглу обвини Русия, че се държи като терористична организация Въпреки че вече няколко дни бомбардира позициите на кюрдите в Северна Сирия, Турция...
Турция няма да позволи град Азаз в северната част на Сирия да падне в ръцете на кюрдските сили за народна защита (ИПГ), а групата ще се изправи пред „...
Втори ден армията на Турция обстрелва позиции на въоръженото крило на сирийската кюрдска партия „Демократичен съюз" (PYD) в отговор на стрелба от тяхн...
Подкрепени от въздушните удари на САЩ, кюрдските сили завзеха няколко села по време на настъплението си срещу иракския град Синджар, държан от "Ислямс...