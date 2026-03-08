Експлозия разтърси посолството на САЩ в Осло

Силен взрив разтърси комплекса на посолството на САЩ в норвежката столица Осло през нощта, предаде Ройтерс, като се позова на информация от полицията. Експлозията е нанесла щети по сградата на дипломатическата мисия, но няма данни за пострадали хора.

Инцидентът е станал около 1:00 ч. местно време и е предизвикал мащабна операция на силите за сигурност. Причината за взрива и неговият източник все още се изясняват.

По данни на полицията ударната вълна е била в района на американското посолство в западната част на Осло и е засегнала входа на консулския отдел. „Можем да кажем, че ударната вълна от взрива е била в американското посолство“, заяви говорителят на полицията Микаел Делмер пред норвежката обществена телевизия NRK.

Властите отказват да разкрият повече подробности на този етап. „Щетите са незначителни. Няма да коментираме естеството на щетите, какво е експлодирало или други подобни подробности, освен факта, че е имало експлозия“, каза Делмер и подчерта, че „разследването едва започва“.

Полицията в Осло потвърди, че поддържа постоянна връзка със служителите на американското посолство. До момента няма информация за ранени.

Инцидентът е предизвикал сериозно присъствие на силите за сигурност в района. Местен жител разказва, че след взрива улиците бързо са били блокирани.

Шестнайсетгодишният Едвард, който живее наблизо, казва пред телевизия TV2, че е чул силния гръм, докато е гледал телевизия у дома. „Майка ми и аз първоначално си помислихме, че идва от нашата къща, затова се огледахме, но след това видяхме през прозореца мигащи светлини и тълпа от полицаи“, разказва той, цитиран от Франс прес.

По думите му районът бързо е бил изпълнен със служители на реда. „Имаше полицейски кучета, дронове, полицаи с автомати, а във въздуха кръжаха хеликоптери“, добавя Едвард.

До момента посолството на САЩ в Осло и Държавният департамент във Вашингтон не са коментирали официално инцидента, отбелязва Ройтерс.

