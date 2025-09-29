Руски дронове парализираха небето над Норвегия

Норвегия преживя нова нощ на тревога, след като

неизвестни дронове – със сериозни подозрения за руска връзка – нарушиха въздушното пространство на страната.

Затворени бяха ключови летища и бяха прекъснати полети, което изостри напрежението в целия Запад и подхрани призивите за още по-строги европейски санкции срещу Москва.

Дронове спират въздушния трафик в Норвегия

Летището Брьоньойсун в централната част на страната беше затворено, след като радарите отчетоха чужди дронове. Полети на гражданската авиация от Осло и самия Брьоньойсун бяха пренасочени, а двете летища останаха затворени с часове. Подобни инциденти имаше и по-рано през седмицата – дронове временно спряха трафика в Осло, Копенхаген и други градове в Дания, задълбочавайки усещането за целенасочена атака срещу северноевропейското небе.

Зеленски обвинява руските танкери

Украинският президент Володимир Зеленски директно посочи Русия като източник на заплахата, заявявайки, че Москва използва танкери в Балтийско море, за да изстрелва дронове към европейски държави. Той настоя Европейският съюз незабавно да приеме 19-ия пакет от санкции, насочени към руската енергийна търговия и танкерния флот, за да бъде пресечена тази практика.

Русия под ударите на войната и критиките

Докато руските власти се опитват да омаловажат собствената си агресия, областният център Белгород остана без ток след украински удари по местна инфраструктура. Дори по официални руски данни хиляди домакинства и болници преминаха на резервно захранване, а опасността от нови атаки остава. Министерството на отбраната в Москва се похвали, че е свалило 13 украински дрона, но това само подчертава колко нестабилна е ситуацията на самата руска територия.

Вашингтон натиска Москва за мир

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс упрекна Русия за отказа ѝ да преговаря за край на войната срещу Украйна. В интервю за „Фокс нюз“ той подчерта, че настъплението на руските войски фактически е спряло и призова Кремъл да признае реалността и икономическите загуби, които войната носи. Ванс потвърди, че администрацията на Доналд Тръмп обсъжда предоставяне на крилати ракети „Томахоук“ на Киев – ход, който допълнително би изолирал Москва.

