Тръмп посрещна Зеленски! Твърди думи /ОБНОВЕНА/

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в частната резиденция на Доналд Тръмп "Мар-а-лаго" в щата Флорида за срещата си с американския президент, съообщава Sky News.

Това е третата среща между двамата лидери.

„Вярвам, че имаме основата за сделка“, казва Тръмп, здрависвайки се пред репортери с украинския президент. Американският лидер подчерта, че "смята, че Владимир Путин е сериозно настроен към мира“.

„Твърде много хора загинаха и мисля, че и двамата президенти искат да постигнат сделка. Наистина вярвам, че имаме основите на сделка, която е добра за Украйна. Която е добра за всички. Няма нищо по-важно от това“, подчерта Тръмп.

Той добави, че ще има „силно“ споразумение за сигурността на Украйна и че „европейските държави са много активно ангажирани с това“. „Имам чувството, че европейските лидери са наистина страхотни и са напълно в унисон с тази среща и с постигането на сделка. Всички те са изключителни хора“, подчерта американският държавен глава.

На въпрос за евентуалния срок за сключване на мирно споразумение, президентът на САЩ заяви, че „няма крайни срокове“.

„Единственият ми краен срок е да сложа край на войната“, добави той.

„Много неща могат да бъдат решени преди Нова година“, каза Зеленски, като добави, че Русия е извършила хиляди атаки през тази седмица.

Зеленски благодари на Тръмп, че го е приел, и заяви, че се надява разговорите да „доведат до мир възможно най-бързо“.

На въпрос защо е искал да дойде във Флорида, за да се срещне с Тръмп, Зеленски отговори, че екипите им са работили по 20-точков план и че днешната среща е посветена на обсъждане на стратегии за придвижване на плана напред.

Попитан дали смята, че ще има териториални отстъпки, той не даде конкретен отговор, като посочи, че този въпрос ще бъде обсъден днес.

Малко след като двете делегации се оттеглиха в трапезарията, Тръмп попита репортерите, правещи протоколни снимки на официалните лица: "Искате ли да хапнете нещо? Да или не? Можете да си кажете!".

Зад кадър се чува глас, който му отговаря: "Да сър. Благодаря Ви, сър".

След това американският президент се обръща към Марго Мартин, специален асистент и съветник по комуникациите на Тръмп: "Марго, заведи ги отвън. Кажи на готвача да им сервира обяд. Това би трябвало да ни гарантира добри новини, но се съмнявам. Вероятно ще стане по-лошо".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com