Политиците под обстрел! От социалните мрежи до реални покушения

Насилието срещу политици по света се разраства с тревожна скорост, а новите технологии превръщат заплахите в ежедневие. Това показва проучване на глобалния Междупарламентарен съюз, публикувано на 11 февруари и цитирано от Ройтерс. Данните разкриват мащаб, който поставя под въпрос устойчивостта на демократичните институции. Експертите предупреждават - ако тенденцията остане без контрол, последствията могат да бъдат дълбоки и трайни.

Мащабът на проблема

Изследването е проведено основно през 2025 г. и обхваща 519 избрани длъжностни лица от над 80 държави. За да бъде очертана представителна картина, анализът включва конкретни отговори от Аржентина, Бенин, Италия, Малайзия и Нидерландия. Междупарламентарният съюз, който обединява 183 национални парламента, отчита, че 71% от анкетираните са преживели форма на насилие от страна на обществеността, като най-често атаките са били онлайн. Жените политици са били по-честа мишена.

Генералният секретар на организацията Мартин Чунгонг заяви на пресконференция в централата на ООН в Ню Йорк, че законодателите по света са изправени пред нарастващо сплашване. По думите му, ако феноменът не бъде овладян, това ще има сериозни последици за демокрацията в глобален мащаб.

От онлайн омраза до реални атаки

Чунгонг подчерта, че в Съединените щати ситуацията е особено тревожна. Той посочи нападенията срещу губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, атаката срещу съпруга на бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси, както и заплахите срещу конгресменката Илхан Омар.

В САЩ е имало и опити за убийство на настоящия президент Доналд Тръмп, включително изстрел, който е уцелил ухото му по време на кампанията за преизбиране през 2024 г. Тези случаи показват, че границата между виртуалната омраза и физическото насилие става все по-тънка.

Страхът променя поведението

Според Чунгонг много законодатели вече внимават какво казват и какво публикуват публично, водени от притеснения за личната си сигурност. Онлайн злоупотребите и заплахите влияят върху готовността им да участват активно в обществения дебат. Това постепенно може да ограничи свободата на изразяване и да стесни представителството в демократичните институции.

Нови технологии - нови рискове

Докладът отбелязва, че атаките срещу политици се подхранват от развитието на новите технологии, включително изкуствения интелект. Значителна част от онлайн злоупотребите се извършват анонимно, а според организацията в някои случаи може да става дума и за държавни участници.

Междупарламентарният съюз предупреждава, че без ясни механизми за защита и регулация на дигиталното пространство, демократичният процес може да бъде сериозно подкопан. Тенденцията вече не е изолирана - тя е глобална и се задълбочава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com