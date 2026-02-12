В Русия гори след успешна украинска атака

Военно съоръжение в Южна Русия се озова в центъра на извънредна ситуация, след като късно снощи въздушна атака предизвика пожар на територията му. Инцидентът наложи незабавни мерки за сигурност и изтегляне на хора от близко населено място. По първоначална информация няма пострадали цивилни, но рискът от вторични взривове е принудил властите да действат превантивно. Случаят допълнително изостря напрежението в региона.

По данни на Франс прес, позоваваща се на изявление на местния губернатор, огънят е възникнал след падане на отломки върху обект на Министерството на отбраната край село Котлубан във Волгоградска област. Губернаторът Андрей Бочаров съобщи чрез Телеграм, че на място са изпратени противопожарни и аварийни екипи, които работят по овладяване на ситуацията.

Жителите на близкото село са били евакуирани с оглед на потенциалната опасност от детонация по време на гасенето. Властите подчертават, че мярката е изцяло превантивна, а към този момент няма данни за жертви или ранени сред гражданското население. Обстановката остава под наблюдение.

