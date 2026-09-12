В Русия гори след успешна украинска атака
Военен обект в южната част на страната пламна след падане на отломки
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Военен обект в южната част на страната пламна след падане на отломки
13 противопожарни автомобила са на място, пристигна и тежка верижна техника
Над 120 огнеборци са мобилизирани за гасенето на пламъците
Запалила се е новата бизнес сграда в центъра на града
На място работят 12 противопожарни екипа
За два часа огънят обхвана 10 хиляди декара