Киев под огън тази сутрин! Ракети поразиха жилищни сгради

Украинската столица Киев беше разтърсена тази сутрин от масирана руска ракетна атака, при която са били поразени множество обекти в различни части на града. Удари са регистрирани както в жилищни квартали, така и по инфраструктура от двете страни на река Днепър. Свидетели съобщават за серия от експлозии, отекнали в ранните часове. Атаката обхвана и югоизточния град Днипро.

Според информация на Ройтерс, позоваваща се на местните власти, кметът на Киев Виталий Кличко е съобщил в Телеграм, че са засегнати както жилищни, така и нежилищни сгради. В един от районите отломки са паднали в близост до две жилищни постройки, без да предизвикат пожар или допълнителни щети.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко е потвърдил поне един директен удар в източно предградие на Киев. Очевидци са заявили пред Ройтерс, че са чули няколко силни взрива, последвани от сирени.

Под обстрел се е оказал и град Днипро. Областният управител Олександър Ханджа съобщи в Телеграм за нанесени щети по няколко къщи и автомобили. Към момента няма информация за жертви или ранени.

