Зеленски: Преговори навсякъде другаде, без Москва

Президентът на Украйна Володимир Зеленски още веднъж отхвърли неотдавнашното руско предложение да дойде за преговори в Москва, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на украинския държавен глава пред журналисти.

"Не мога да дойда в Москва - столицата на държава, която е агресор в тази война, за преговори с Путин. Готови сме да подкрепим предложенията на САЩ да се срещнем на територията на всяка една държава - в Америка, Европа, в неутрални страни, във всяка една държава, с изключение на Русия и Беларус", каза Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че Беларус също не може да послужи като място за преговори, защото е съюзник на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Укринформ припомня, че външнополитическият съветник на Путин - Юрий Ушаков, каза в края на миналия месец, че Русия е готова да разгледа възможността за преки преговори между президентите на двете воюващи страни и покани Зеленски в Москва.

Президентът на Украйна днес също така отрече информацията, разпространена по-рано в публикация на британския в. "Файненшъл таймс", че планира да обяви на 24 февруари президентски избори и референдум за мирно споразумение с Русия, съобщи Ройтерс.

В отговор на въпроси на журналисти Зеленски подчерта, че избори могат да се проведат само когато е налице споразумение за прекратяване на огъня и че Европа и САЩ трябва да водят съвместни преговори с Москва.Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, изрази своята признателност към Европейския парламент.

Причината е решението да бъде отпуснат заем за страната в размер на 90 милиарда евро.

Той подчерта, че тези средства ще помогнат на Украйна да оцелее.

"Европейският парламент днес одобри заема за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро. Благодаря на председателя на Европейския парламент и на всички политически групи в Европейския парламент за тяхното лидерство и отговорност", написа Зеленски в публикация в X.

Той отбеляза, че това е важен сигнал за агресора.

"Украйна ще устои и ще може да спаси човешки животи. Европа е единна и силна и подкрепя Украйна. И всичко това се финансира от средствата, които Русия ще трябва да възстанови", подчерта Зеленски.

