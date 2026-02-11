Тръмп призова Нетаняху ядрените преговори с Иран да продължат

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че по време на срещата им в Белия дом е призовал израелския премиер Бенямин Нетаняху ядрените преговори с Иран да продължат.

„Не беше постигнато нищо окончателно, освен че настоявах преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да бъде сключена сделка“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social след тричасовата среща".

По-рано днес израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Белия дом във Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп, предаде "Франс прес". Агенцията отбелязва, че намерението на Нетаняху е да убеди Тръмп да упражни максимален натиск върху Иран.

Това е седмата среща между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт в Белия дом. Преди нея американският лидер умножи предупрежденията и заплахите към Техеран и неговите ядрени амбиции.

По време на срещата с Тръмп се очакваше Нетаняху да настоява пред него, че в преговорите между Иран и САЩ трябва да бъде включен и въпросът за иранските балистични ракети и забрана на Техеран да подкрепя въоръжени групировки, действащи в региона. Въпросът за ракетите е червена линия за Израел, който се намира на около 2000 километра от Иран. Нетаняху от години твърди, че само военните действия могат да решат веднъж завинаги иранския ядрен въпрос. САЩ помогнаха на Израел в 12-дневната му кампания за нанасяне на удари по стратегически ирански обекти, сред които и ядрени.

От Австралия, където е на визита, израелският президент Ицхак Херцог изрази надежда, че срещата между Тръмп и Нетаняху ще допринесе за борбата срещу "Империята на злото", която според него представлява Иран.

