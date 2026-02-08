Нощен руски обстрел по Днепропетровска област рани дете

Руските сили са обстрелвали населени места в Днепропетровска област през нощта, като при атака срещу град Днепър е било ранено 10-годишно дете. Това съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа в публикация в Телеграм, цитиран от Укринформ.

„След полунощ врагът атакува Днепър. Ранено е едно дете - 10-годишно момче. То е в болница. Лекарите оценяват състоянието му като средно тежко“, написа Ханжа. По думите му при обстрела са нанесени щети и на три частни къщи.

Паралелно с това руски сили са открили огън с тежка артилерия по Никопол. Ударите са засегнали централната част на града, както и населените места Покровске и Червоногригоровка.

„Няма ранени. Специалисти инспектират районите и оценяват последствията“, допълни ръководителят на областната администрация, като уточни, че огледите на засегнатите зони продължават.

