Нощен руски обстрел по Днепропетровска област рани дете
10-годишно момче е в болница след атака срещу Днепър
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10-годишно момче е в болница след атака срещу Днепър
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