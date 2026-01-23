Нощен ужас с бебе и бременна на Подбалканския път

Два буса с украинска регистрация катастрофираха през нощта на Подбалканския път в района на Мъглиж, като при инцидента четирима души са били откарани в болница. В една от катастрофиралите превозни средства са пътували бебе и бременна жена, което допълнително засилва тревогата около случилото се, предаде Нова телевизия.

По първоначална информация единият бус е бил повреден и е бил теглен от другия, когато по все още неясна причина и двете превозни средства внезапно се преобръщат и излизат извън пътното платно. Ударът е бил силен, а очевидци разказват за сериозни щети по автомобилите и разпилени отломки край пътя.

На място са били изпратени екипи на полицията и спешна помощ, които са оказали първа помощ на пострадалите. Движението в участъка временно е било затруднено, а причините за катастрофата се изясняват. По случая е започнало разследване, като се проверява дали скоростта, техническото състояние на автомобилите или пътните условия са допринесли за тежкия инцидент.

