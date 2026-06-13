Нощен ужас с бебе и бременна на Подбалканския път
Тежка катастрофа край Мъглиж прати четирима души в болница
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Тежка катастрофа край Мъглиж прати четирима души в болница
Горят сухи гори и стърнище
Изгорели са къщи във вилната зона
От полицията очакват засилен трафик по автомагистрала „Тракия“ в посока София
Шофьорът ще отнесе солена глоба
Тежка катастрофа затвори за няколко часа затвори Подбалканския път. Инцидентът е станал около 23 часа снощи, в района на село Осетеново до Калофер. Тр...
Жители на Сопот се готвят да блокират в 12 часа подбалканския път Бургас-София заради подготвяната разпродажба на общинско имущество. Процедурата тряб...