Жестока катастрофа на Подбалканския път, дете се бори за живота си

Мъж на 50 години загина при тежка катастрофа на Подбалканския път в района на Мъглиж, а 14-годишно момиче е с опасност за живота. Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. По първоначална информация са се ударили товарен автомобил „Мерцедес“, управляван от 35-годишен мъж, и товарен автомобил „Пежо“, управляван от загиналия 50-годишен водач. Детето, което е пътувало с него, е откарано и настанено в болница в Стара Загора.

Ударът отне живот на място

50-годишният шофьор на „Пежо“-то е починал на място. За 14-годишната му спътничка лекарите продължават да се борят, след като е приета в тежко състояние.

Катастрофата е станала в тъмната част на денонощието на един от натоварените участъци по Подбалканския път. Засега няма официално съобщена причина за удара между двата товарни автомобила.

Другият шофьор е с отрицателни проби

35-годишният водач на „Мерцедес“-а е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двата резултата са отрицателни.

Разследването е поето от Районното управление в Казанлък. То се води под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора, като предстои да се изяснят обстоятелствата около тежкия сблъсък.

Още едно черно денонощие

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 18 тежки катастрофи. При тях са загинали двама души.

Трагедията край Мъглиж е поредното напомняне колко бързо пътят може да се превърне в място на непоправима загуба. Зад сухите числа този път стои починал баща, близък или приятел, и едно дете, което се бори за живота си. Разследването ще търси причината за удара, но цената вече е страшно висока.

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