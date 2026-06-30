Детето е герой! Полицаи разказаха как 12-годишно спря кола на „Струма“

„Детето е герой!“ С тези думи служителят на ОДМВР-Перник Веселин Стефанов описа пред БНТ 12-годишното момиче, което предотврати тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“. Майка му губи съзнание зад волана, а детето поема управлението от предната седалка. То успява да изведе автомобила в аварийната лента и през цялото време поддържа връзка със 112. Полицаите признават, че са тръгнали към мястото, очаквайки най-лошото.

„Очаквахме най-лошото“

Първоначалната информация към екипа е била оскъдна и тревожна - 12-годишно дете управлява бял автомобил, защото на майка му е прилошало. „Получихме сигнал, че 12-годишно дете управлява бял автомобил, защото на майка му е прилошало. Насочихме се към мястото, очаквайки най-лошото. Детето е герой“, разказа Веселин Стефанов, служител в ОДМВР-Перник.

Когато полицаите стигат до автомобила на 14-ия километър на автомагистрала „Струма“, колата вече е спряла в аварийната лента. Първата им задача е да обезопасят мястото и да проверят състоянието на майката и детето.

„За наша огромна радост автомобилът вече беше спрял в аварийната лента. Веднага изтичахме при майката и детето. Майката беше в съзнание, но трудно комуникираше, а детенцето беше силно уплашено“, каза Денис Чолев, командир на отделение в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Перник.

Как едно дете овладява кола в движение

По думите на Чолев момичето е пътувало с майка си от София към Перник, когато жената внезапно губи съзнание. Детето е било на предната седалка и реагира в секунди.

„Детето се е возело на предната седалка и е поело управлението, като е държало волана с лявата си ръка. След това се е сетило да натисне старт-стоп бутона на автомобила. Двигателят е изгаснал, но колата е продължила да се движи по инерция. Извела е автомобила и в аварийната лента“, обясни Чолев.

Най-удивителното за полицаите е, че момичето не само овладява автомобила, но и не прекъсва връзката със 112. Докато колата още се движи, то говори с операторите и така службите получават информация за случващото се.

„Най-удивителното е, че докато извършва всички тези действия, детето поддържа връзка с телефон 112. Благодарение на тази връзка и ние получавахме информация за случващото се“, каза Чолев.

„Много възрастни биха изпаднали в паника“

Полицаите са категорични, че реакцията на момичето е изключителна. То не е успяло да обясни откъде е знаело какво да направи в такава ситуация.

„Вероятно е реагирала чисто инстинктивно. Запазила е самообладание в ситуация, в която много възрастни биха изпаднали в паника“, подчерта Денис Чолев.

В края на драмата момичето се навежда и натиска спирачката на автомобила. Така колата окончателно спира в аварийната лента, без да предизвика катастрофа.

Случаят от вчера

Драмата се разиграва вчера на автомагистрала „Струма“. 12-годишното момиче пътува с майка си, когато жената губи съзнание зад волана. В този момент автомобилът продължава да се движи по магистралата.

Детето поема волана с лявата си ръка, натиска старт-стоп бутона, а след това успява да насочи колата към аварийната лента. През цялото време момичето разговаря със 112, което помага на полицията да следи ситуацията и да се насочи към мястото.

Патрул на „Пътна полиция“ - Перник пристига минути по-късно. Майката е в съзнание, но трудно комуникира, а детето е силно изплашено. Полицаите обезопасяват автомобила, а екипите на Спешна помощ реагират бързо и преглеждат и майката, и момичето.

Според полицаите реакцията на 12-годишното дете е предотвратила тежка трагедия. То е спасило майка си, но и е предпазило всички останали участници в движението. В ситуация, в която много възрастни биха блокирали от страх, момичето е останало достатъчно хладнокръвно, за да направи най-важното - да спре колата и да потърси помощ.

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