Общество

Обръщение на Св. Синод по повод трагичната гибел на Георги Кузев

Днес се състоя опелото на зверски убития от група младежи Георги

Обръщение на Св. Синод по повод трагичната гибел на Георги Кузев
14 авг 26 | 15:08
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Григор Атанасов

Почивай в мир, Георги! Относно трагичната гибел на Георги Кузев в гр. Пловдив Светият Синод на БПЦ – БП призовава в деня на неговото погребение да се помолим за упокой на душата му, за Отечеството ни и за децата на България

С дълбока скръб, болка и духовно съкрушение Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия посрещна вестта за жестокото и безмилостно отнемане на един човешки живот. Подобен акт на крайна агресия и проявено беззаконие разтърсва из основи моралното съзнание на нашето общество и изисква категорично духовно и обществено осъждане.

Човешкият живот е свещен и неприкосновен дар от Бога. В Свещеното Писание ясно е изречена Божията заповед: „Не убивай!“ (Изх. 20:13). Всеки опит за насилствено прекъсване на този дар е тежък грях срещу Твореца и проява на крайно духовно падение, което помрачава човешката душа и потъпква самия закон на любовта.

Светият Синод на БПЦ – БП изразява своята дълбока потресеност от проявената жестокост и призовава:

Да обединим усилията си в молитва за упокоение на душата на загиналия Георги, както и за утеха, духовна сила и подкрепа на неговите скърбящи близки и роднини в този час на върховно изпитание.

Да се противопоставим на нарастващата вълна от насилие, безразличие и духовна нищета, които разяждат моралните устои на народа ни, и да се върнем към християнските ценности на милосърдието, братолюбието и взаимното уважение.

Призоваваме всички чеда на светата ни Православна църква към усърдна молитва за нашето Отечество и за децата на България. Да се обърнем към Единия Бог, Който е непресъхващ Извор на човеколюбие и мир, да погледне благосклонно и милостиво към нас и да благоволи да ни запази от разделения, несъгласия и насилия. Нека всеки на своето място – в дома, на улицата, в училището, на работа – се постарае да бъде добър пример преди всичко чрез дела, които да дадат чувството за справедливост, безопасност и сигурност.

Свещеноначалието на родната ни Православна църква възнася горещи молитви към Всемилостивия Бог да всели душата на новопреставилия се Георги в местата на светлината, където няма болка, нито скръб, нито въздишка, а на неговите близки да дарува мир и крепкост.

Да се помолим и за извършилите тежкото престъпление Бог да отвори очите им, за да видят и осъзнаят големината на своя грях и да им даде дух на искрено и дълбоко покаяние, за да не се радва врагът на човешкото спасение за тяхната гибел.

Бог да пази и помага на всички ни в делото на нашето спасение!

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Автор Григор Атанасов

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