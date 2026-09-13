Частица от Кръста Христов идва в София. Кога и къде минава шествието
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Следете всички новини, анализи и коментари за Св. Синод. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Днес се състоя опелото на зверски убития от група младежи Георги
Средствата от благотворителната инициатива на Св. Синод „Деца рисуват за деца“ се даряват за детски отделения в български болници
Днес отбелязваме единадесетата година от неговия избор и интронизация
Парите са събрани в благотворителната кампания на Св. Синод „Деца помагат на деца“.
Старт на кампанията даде Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил
С камбанен звън и молебен Светият синод ще брани собствеността на катедралата "Св. Александър Невски" в понеделник. Повод за акцията е заседанието на...
София. Светият синод ще заседава днес по доклада за скандала с монасите от Троянския манастир, съобщиха от духовната институция, цитирани от бТВ. На з...
Архиереите подкрепиха майките срещу 4-годишните първолаци